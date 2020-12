Auch das Christkind kauft heuer regional

Heute von 16 bis 20 Uhr findet in Parndorf der Markt der Erde unter dem Motto „WeihnachtsFrische“ statt. Neben den letzten Besorgungen für den Festtagstisch können auch köstliche Geschenkideen entdeckt werden. Der ein oder andere Schatz wartet beim „Freulein Kramuri“ im FreuRaum in Eisenstadt. Am Mittwoch wird von 10 bis 18 Uhr im eigentlich geschlossenen Lokal ein kleiner Markt mit bunten Möbeln, Kleidern, Tassen und auch atemberaubenden Aufnahmen von Fotografin Birgit Machtinger, veranstaltet. Romantische Stunden zu zweit können mit einem Gutschein für einen Besuch in einer burgenländischen Therme verschenkt werden. Damit können die derzeit geschlossenen Betriebe auch direkt finanziell unterstützt werden.