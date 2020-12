Heldinnen und Helden | Staberl 100

Heldinnen und Helden. Es sind ruhig vorgetragene, aber umso dramatischere Sätze: „Sehr viele Leute versterben. In den letzten vier Wochen waren es 15 Patienten. In so kurzer Zeit hat das noch nie jemand von uns erlebt.“ Das berichtete Freitagabend Eva Gribat, Pflegeleiterin der Covid-Station im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Graz, bei der Ehrung der „Heldinnen und Helden des Jahres“ im ORF-Zentrum. Ja, sie sind die Helden dieses Jahres: die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger, die in einem Gesundheitssystem am Randes des Kollaps selbst am Rande der körperlichen und emotionalen Erschöpfung arbeiten. Eva Gribat etwa erzählt von ihrer Grazer Station: „Bei vielen, die verstorben sind, haben wir nicht damit gerechnet. Das geht von einer Minute auf die andere.“ Viele mögen mittlerweile schon nicht mehr auf Politiker und Experten hören, wenn diese über Corona sprechen. Alle aber müssen wir auf Menschen wie Eva Gribat hören, wenn sie vom Horror in den Corona-Stationen erzählen. Die Pflegerin gibt uns auch überzeugend diesen Satz mit: „Jeder Patient, der zu uns kommt, ist einer zu viel!“ All das - es sei den Corona-Skeptikern und -Leugnern ins Stammbuch geschrieben!