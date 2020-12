Skigebiete dürfen Lifte öffnen - aber wo und wie?

„Praxistaugliche Handhabung“ wird erarbeitet

Hatte es am Freitag noch eine Absage an Hütten-Take-away gegeben, so sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Samstagvormittag, grundsätzlich würden in Skigebieten für die Gastronomie die gleichen Regeln wie auch woanders in Österreich gelten. Betriebe könnten daher die Abholung von Speisen und Getränken anbieten. Weil es in Skigebieten allerdings besondere Herausforderungen und Bedürfnisse gebe, werde derzeit zwischen Bund und Ländern eine „praxistaugliche Handhabung“ beraten, hieß es nach der Pressekonferenz ergänzend aus dem Tourismusministerium.