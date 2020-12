Der „Krone“-Leitfaden zum dritten harten Lockdown

Schulen: Für Eltern gibt es gute Nachrichten: Die Ferien werden nicht, wie geplant, bis zum 11. Jänner verlängert. Schon am 7. beginnt der Unterricht wieder - vorerst noch von daheim aus. Am 18. Jänner sollen dann alle Schüler wieder in die Klassen wechseln. Lehrer und (ältere) Schüler, die sich nicht vorher testen lassen, müssen eine FFP2-Maske tragen. Im Bildungsministerium will man vor allem die Oberstufen so rasch wie möglich in den Präsenzunterricht zurückholen. Die Schüler lernen seit 3. November von zu Hause aus - bis zum 18. Jänner sind das elf Wochen ohne Regelunterricht.