Bundesheer mit 16 Stationen in vier Bundesländern

Ab diesem Wochenende startet in einigen Bundesländern das Angebot von vorweihnachtlichen Covid-Massentestungen. Etwa 400 Soldatinnen und Soldaten werden dabei in vier Bundesländern unterstützen und die Teststationen organisieren und betreiben. Ab 20. Dezember wird eine Teststation mit zwei Teststraßen von etwa 20 Soldatinnen und Soldaten bis 24. Dezember am Standort Linz in Oberösterreich betrieben. Ab Montag startet das Bundesheer Stationen in den Bundesländern Niederösterreich und in der Steiermark.