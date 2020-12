Graz beendet Sieglos-Serie, Pleite für den KAC

Der KAC hat in der ICE Hockey League den Rückstand auf das Führungsduo nicht wirklich verringern können. Die Klagenfurter mussten sich im Auswärtsspiel bei Fehervar am Donnerstag mit 4:5 im Penaltyschießen geschlagen geben. Die Ungarn stießen an den Kärntnern vorbei damit auf Rang drei vor. Die fünftplatzierten Graz99ers holten mit einem 3:1 gegen die Black Wings den ersten Sieg nach acht erfolglosen Versuchen.