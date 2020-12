Weihnachtsruhe | “Maximale“ Trauer

Weihnachtsruhe. Deutschland geht in den harten Weihnachts-Lockdown - lässt sich Österreich davon mitreißen? Weil der in unserem großen Nachbarland geltende Teil-Lockdown zu schwach wirksam blieb, wird das Leben bereits ab kommendem Mittwoch massiv eingeschränkt: Schule zu, Geschäfte zu, strenge Ausgangs- und Treffbeschränkungen auch zu Weihnachten und Silvester. Zum Jahreswechsel gilt ein deutschlandweites An- und Versammlungsverbot. Für Österreich sollte das Vorbild sein, meint SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die in der ORF-Pressestunde eine „Weihnachtsruhe wie in Deutschland“ forderte, wenn die täglichen Neuinfektionszahlen nicht unter 1000 sinken. Diese Forderung sorgt für heftige Diskussionen - auch innerhalb der SPÖ. Ebenfalls für Diskussionsstoff sorgt der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit seiner Forderung nach Corona-Zwangsimpfungen. Achja, in einem Punkt könnte sich Österreich auf alle Fälle Deutschland zum Vorbild machen: Denn dort ist ab Mittwoch auch der Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten. Das würden hierzulande viele Menschen begrüßen!