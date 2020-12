Wintersport: Wildtiere brauchen jetzt viel Ruhe!

Meterhoch Neuschnee hat Kärntens und Osttirols Bergwelt in ein wahres Wintermärchen verwandelt. Doch was uns Wintersportler in die Berge lockt, ist für viele Wildtiere ein Kampf ums Überleben. Erfahrene Weidmänner appellieren daher: „Nehmt auf euren Touren auch Rücksicht auf das Wild!“