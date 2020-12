Maskenpflicht im Freien: Bundesländer sind am Zug

Vielerorts ist er bereits Pflicht, doch jetzt wird in Sachen Mund-Nasen-Schutz noch einmal nachgeschärft. So wird es künftig möglich sein, dass die einzelnen Bundesländer bei größeren Ansammlungen im Freien eine Maskenpflicht erlassen. Als Beispiel dafür nannte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstagabend gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) etwa die in der Vorweihnachtszeit doch sehr belebten Einkaufsstraßen.