Mehrere Unfälle wegen Schneefahrbahn und Glätte

Ein 18-jähriger Wiener fuhr mit seinem Wagen gegen 19.30 Uhr auf der Loiblpassstraße von Klagenfurt kommend in Richtung Ferlach. Zeitgleich bog ein schwarzer Pkw bei Maria Rain, im Bezirk Klagenfurt Land, von der Göltschacherstraße nach links in Richtung Ferlach ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 18-Jährige sein Auto nach links ab, kam wegen der Schneefahrbahn ins Rutschen und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 66-jährigen Klagenfurter.

Der Klagenfurter wurde leicht verletzt von der Rettung ins UKH-Klagenfurt gebracht. Der 18-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer wurden nicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die FF Maria Rain war mit neun Mann mit den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle beschäftigt.