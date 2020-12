Umgestürzte Bäume sorgten für Chaos auf Straßen

Dienstagabend stürzte ebenfalls ein Baum, mit einem Durchmesser von rund 25-30 cm, auf ein Einfamilienhaus in Spittal/Drau. Dadurch entstand am Haus ein bis dato unbekannten Sachschaden. Am dortigen Hang befanden sich weitere Bäume mit einer Höhe von zirka 25-30 Metern, welche auf das betroffene und ein weiteres Haus zu stürzen drohten. Insgesamt vier Bewohner verließen die Häuser für die Dauer des Einsatzes. Die FF Spittal/Drau konnte die Bäume von der Schneelast befreien. Die Bewohner wurden angewiesen, sich während der Dauer der Schneefälle nicht im Dachgeschoßbereich der Häuser aufzuhalten und sich im Freien nicht im möglichen Gefahrenbereich zu bewegen.