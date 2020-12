Hofer streut Neuwahlgerüchte - für ÖVP „abstrus“

Hofer: „Regierung mit Kleinigkeiten beschäftigt“

Diese würden ihn an die Auseinandersetzungen in der Großen Koalition in den Jahren 2016 und 2017 erinnern, so der Chef der Freiheitlichen. Zum Teil seien in den vergangenen Tagen offene Dispute zwischen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zu beobachten gewesen.