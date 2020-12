Wasserhose und Tornado im Hafen von Triest

Eindrucksvolle und auch etwas furchteinflößende Bilder gibt es von der nördlichen Adria zu bestaunen. So kam es am Montag zu teils heftigen Gewittern, in den Abendstunden suchte dann sogar ein sogenanntes Superzellengewitter mit Starkregen, Hagelschauern und kräftigem Wind die Küste zwischen Piran und Triest heim - zu sehen dabei eine Wasserhose, die in der Folge offenbar als Tornado im Hafen auf Land traf.