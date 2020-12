Erneut starker Schneefall im Südwesten im Anmarsch

Lawinenwarnstufe vier in Osttirol

Die Lawinengefahr war vor allem in Osttirol am Dienstag groß und erreichte Stufe vier der fünfstufigen Gefahrenskala. Aufgrund der gegebenen Gefahr wurde zu „großer Zurückhaltung“ im alpinen Gelände aufgefordert. An steilen Grashängen seien in Osttirol jederzeit Nass- und Gleitschneelawinen möglich, vereinzelt auch sehr große, wurde gewarnt. Neu- und Triebschnee der vergangenen Tage seien in allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze störanfällig. Dabei nahmen laut Experten Anzahl und Größe der Gefahrenstellen mit der Höhe zu.