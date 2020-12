Nach kurzer Pause geht Kampf gegen Schnee weiter

Der Kampf gegen die Schnee- und Wassermassen in Oberkärnten und Osttirol geht am Dienstag weiter. Für die Einsatzkräfte gab‘s eine kleine Verschnaufpause in der Nacht. Am Dienstag soll es wie berichtet weiterschneien und -regnen. Sogar Kirchgänger kämpften sich am Dienstag durch die Schneemengen.