Mit dem Wunschbaum wird eine Familie unterstützt

Gutscheine für ein Frühstück, zum Einkaufen oder für Yogastunden - etwa 70 Villacher Betriebe und Firmen haben etwas gegeben, um eine in Not geratene Familie zu unterstützten. Holen kann man sich die Gutscheine vom „Villacher Wunschbaum“, der in der Lobby des Hotels Voco steht. Der Wunschbaum ist auch Teil der großen Sozialadventaktion rund um den Nikolaiplatz.