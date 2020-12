Vorerst kein Olympia-Ticket für Gigler und Wutti

Der Angriff aufs Olympia-Limit begann für Eva Wutti am Sonntag um 8.30 Uhr, endete früher als geplant. Mit persönlicher Bestzeit zur Halbzeit (1:15:29 Stunden) des Valencia-Marathons bekam die Wolfsbergerin muskuläre Probleme, musste aufgeben. Das Limit wäre also in Reichweite gewesen, aber: „Ich bin noch nie ohne Aufbaurennen bei einem so hochkarätigen Marathon gestartet, das hat gefehlt.“ Ein Kaltstart! Denn seit ihrem Antreten über 3000 m bei den Staatsmeisterschaften im Feber gab es keinen Wettbewerb mehr. Die eigentlich geplant gewesene Pause muss jetzt warten, noch im Dezember will sie einen weiteren Anlauf wagen. „Wo, steht noch nicht fest. Mental ist es zwar hart, aber die Halbmarathon-Zeit stimmt mich zuversichtlich!“