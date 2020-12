Kaum Entspannung, weitere Schneemassen im Anmarsch

In Oberkärnten und Osttirol fielen von Freitag bis Sonntag verbreitet zwischen 100 und 300 Millimeter Niederschlag, vereinzelt bis knapp 370 Millimeter, wie in Kornat im Lesachtal. Der Rekord mit 415 Millimetern stammt jedoch aus dem Oktober 2018. Mit 298 Millimeter in Lienz wurde auch da ein neuer Höchstwert aufgestellt. Einen solchen hat auch Döllach im Oberen Mölltal in Kärnten mit 238 Millimeter verzeichnet, womit die 209 Millimeter aus dem November 2019 überflügelt wurden. In St. Jakob in Defereggen in Osttirol ist der neue Rekord 225 Millimeter (212 Millimeter vom August 1966).