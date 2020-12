Noch immer kein Aufatmen in den Bergen

„Es ist praktisch überall Wasser. Der Untergrund kann die massiven Mengen aber nicht mehr aufnehmen, es wird alles instabil und der Schnee rutscht murenartig ab“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober. So geschehen am Sonntag in Hopfgarten im Defereggental, in Nussdorf/Debant und in Obervellach im Bereich Berger-Steig. Mehrere Häuser wurden teilweise verschüttet, verletzt wurde zum Glück niemand.