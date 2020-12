Massive Stromausfälle durch Schneechaos in Tirol

Bis zu 300 Liter Regen pro Quadratmeter in Kärnten

In Kärnten folgte auf den Schnee folgt am Sonntag vielerorts der Regen, der dann nach Stunden wieder in Schneefall überging: Ein außergewöhnliches Wetterereignis, das Meteorologen seit Tagen angekündigt hatten. „Niederschlagsrekorde wurden gebrochen. Noch nie fielen etwa im Raum Lienz so viel Regen und Schnee wie in den letzten Tagen“, erklärt ZAMG-Wetterexperte Gerhard Hohenwarter. Im Lesachtal waren es bis Sonntagabend mehr als 300 Liter (!) pro Quadratmeter.