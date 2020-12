Umfrage sieht stabile Mehrheit für Regierung

Kaum Änderungen in der Kanzlerfrage

In der Kanzlerfrage verliert Sebastian Kurz einen Prozentpunkt, liegt aber mit 39 Prozent weiter an erster Stelle. Dahinter kann sich Norbert Hofer auf elf Prozent (plus drei Prozentpunkte) verbessern, Pamela Rendi-Wagner kommt auf zehn Prozent (minus zwei Prozentpunkte), Werner Kogler bleibt bei sechs Prozent, Beate Meinl-Reisinger gewinnt in der Direktwahl einen Prozentpunkt dazu und liegt bei sechs Prozent.