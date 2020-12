Christbäume sorgen für ein gutes Klima

„Der burgenländische Christbaum ist ein regionales Produkt, das durch die heimische Herstellung und kurzen Transportwege die Umwelt schützt. Ein Hektar Christbäume bindet in zehn Jahren 140 Tonnen CO2 und setzt 105 Tonnen Sauerstoff frei“, so Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich. In wenigen Tagen startet auch im Burgenland der Verkauf von Tannen und Fichten.