Klage: Hat Facebook US-Arbeitnehmer diskriminiert?

Das US-Justizministerium wirft Facebook in einer Klage die Benachteiligung amerikanischer Arbeitnehmer zu Gunsten von Ausländern vor. In den Jahren 2018 und 2019 seien einige tausend Jobs an Inhaber von US-Visa für zeitweise Beschäftigung in den USA gegangen, ohne dass Amerikaner sich hätten bewerben können, heißt es in der Klageschrift. Ein Facebook-Sprecher sagte dem „Wall Street Journal“, das Unternehmen weise den Vorwurf zurück.