Happylab baut in Wien neue Innovationswerkstatt

Die Umbauarbeiten in der ehemaligen Elektromotorenfabrik (Schönngasse 15 - 17, 1020 Wien) starten kommende Woche, wie das Happylab mitteilte. Der so deutlich erweiterte „Makerspace“ - unter Makern versteht man Tüftler, die technische Probleme im Do-it-yourself-Verfahren lösen - biete dann zusätzlich zur gewohnten Gerätschaft wie Laser Cuttern oder 3D-Druckern unter anderem neue Maschinen in den Bereichen Metall- und Holzbearbeitung und einen integrierten Co-Working-Space.