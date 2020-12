Kindergarten wird zu einem großen Adventkalender

Die erste Kerze des Adventkranzes am Nikolaiplatz wurde am Wochenende entzündet. Heute, Dienstag, rücken zusätzlich die Fenster des Pfarrkindergartens St. Nikolai in den vorweihnachtlichen Fokus. „Nach dem Vorbild des Parkhotels wurde im Kindergarten aus 24 Fenstern ein Adventkalender“, erklärt Gemeinderätin Christine Mirnig. Jedes Fenster wird mittels Sponsoring von einem Villacher Unternehmen begleitet. Gestaltet wird der Adventkalender vom Pfarrkindergarten Nikolai. Bis Weihnachten wird jeden Tag ein Fenster beleuchtet.