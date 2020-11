Wiener Vizebürgermeister Wiederkehr in Quarantäne

Der frisch gebackene Wiener Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat sich in Selbstisolation begeben. „Einer meiner engsten Mitarbeiter wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Als Kontaktperson 1 begebe ich mich daher in Selbstisolation und bin bis 6. Dezember in Quarantäne“, berichtete er am Samstag.