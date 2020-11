Pinke Premiere: Wiederkehr wird Vizebürgermeister

SPÖ und NEOS haben am Sonntag ihre Verhandlungen über eine rot-pinke Koalition in Wien abgeschlossen, am Montag sind Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und NEOS-Wien-Chef Christoph Wiederkehr vor die Presse getreten. Beide betonten neuerlich das gute Gesprächsklima und stellten die Eckpunkte ihres in nur 20 Tagen ausverhandelten Programms vor. Diese müssen von den Gremien beider Parteien noch abgesegnet werden. Angekündigt wurden etwa Investitionen in den Arbeitsmarkt und die Bildung. Fixiert wurde bereits, dass Wiederkehr den Posten des Vizebürgermeisters übernimmt. Welches Ressort er übernimmt, ist noch nicht bekannt.