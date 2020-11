Weihnachten naht: 170.000 Christbäume aus Kärnten

Bis zu 170.000 Christbäume schmücken jährlich die Haushalte in Kärnten. Die ersten werden seit dieser Woche verkauft. 40 Betriebe liefern sie. Jetzt ist zunehmender Mond, da ist mehr Saft in den Bäumen, dadurch halten sie länger. „Wir schneiden täglich von 7 bis 20 Uhr“, erzählt Ralf Unterkofler, der seine Nordmanntannen in Spittal, Klagenfurt und Radenthein verkauft. In Rosegg kann man sich seinen Baum sogar selbst aussuchen und schneiden.