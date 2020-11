Anschober: „Erste kleine Schritte nach unten“

Dass es im Vergleich zum Frühjahr mehr jüngere Patienten auf den Intensivstationen gebe, liege wohl an der stärkeren Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung. „Es ist in der Allgemeinbevölkerung angekommen“, so Markstaller, und „ein gewisser Prozentsatz“ der Infizierten werde schwer krank. Doch in manchen Bereichen sei die Situation besser geworden. Einerseits habe ein jüngerer Mensch bessere Aussichten auf Genesung, und auch die Therapiemöglichkeiten würden „besser und besser“.