228.000 Menschen waren Mitte November infiziert

228.000 Menschen waren Mitte November in Österreich zusätzlich zu den Erkrankten in Spitälern mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert - das sind 3,1 Prozent der in Privathaushalten lebenden Bevölkerung ab 16 Jahren. Dies zeigen nun veröffentlichte erste Zwischenergebnissen der neuen Prävalenzstudie von Statistik Austria und Bildungsministerium. 55 Prozent der in der Studie festgestellten Infizierten waren dabei behördlich noch nicht erfasst.