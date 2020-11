Wie Amazon unbequeme Personen überwachen lässt

Der US-Konzern Amazon lässt im großen Stil Daten über potenziell unbequeme Organisationen und Personen wie Umweltschützer, Politiker oder Gewerkschafter sammeln. Der Konzern lässt Menschen in sozialen Netzen durchleuchten, schleust Detektive in Partnerfirmen ein und beobachtet die politischen Aktivitäten, Protestbewegungen und Kriminalität in den Ländern, in denen er aktiv ist. Er überwacht also nicht nur die eigenen Mitarbeiter. Das geht aus Medien zugespielten Interna hervor - und sei weder unredlich noch illegal, richtet eine Amazon-Sprecherin aus.