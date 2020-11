Epsteins Gehilfin jammert über Haftbedingungen

Die wegen Sexualverbrechen angeklagte ehemalige Society-Lady Ghislaine Maxwell hat offenbar eine schwere Zeit im Gefängnis in New York: Ihre Anwälte beklagten nun, die einstige Vertraute des Kinderschänders Jeffrey Epstein werde unter härteren Bedingungen festgehalten als die berüchtigtsten Kriminellen der Welt. So werde die Gefangene alle 15 Minuten vom Wachpersonal mit einer Taschenlampe aufgeweckt, um festzustellen, ob sie noch am Leben ist - sie soll davon abgehalten werden, sich wie Epstein in Haft das Leben zu nehmen.