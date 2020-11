Lernen in Lockdown-Zeit

Doch in weiser Voraussicht hatten die Eltern schon nach dem ersten Lockdown im Frühjahr einen zweiten Laptop gekauft - eine goldrichtige Entscheidung, wie sich nur kurz später mit der Schließung aller Schulen zeigen sollte. „Das Gymnasium Güssing setzt den Fernunterricht hervorragend um“, lobt Sohn Christoph. Sogar die älteren Lehrer hätten sich engagiert mit der Technik auseinandergesetzt. Trotzdem sei die Situation für die vierköpfige Familie eine Umstellung gewesen: „Wir mussten uns komplett neu organisieren.“ Und last but not least sei die Anschaffung der Computer auch eine finanzielle Belastung gewesen.