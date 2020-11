„CitySnap“ soll Zustellung revolutionieren

Auch wenn das Konzept in der finalen Version eine völlig autonome Verteilung der Packstationen vorsieht, könnte der „CitySnap“ schon jetzt mit einem menschlichen Fahrer starten. „Packstationen auf Rädern, gleich ums Eck. Aufgestellt an leicht zugänglichen und gut beleuchteten Orten, an denen die Endkunden in einer sicheren Umgebung an ihre Pakete kommen“, schildert das Unternehmen seine Vision. Im kommenden Frühjahr wollen die Schweizer der Weltöffentlichkeit als „Proof of Concept“ einen funktionstüchtigen „CitySnap“ vorstellen. Gespräche mit potenziellen Pilot-Partnern liefen bereits.