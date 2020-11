Noch mehr Aufgaben: Gefängnis-Personal am Limit

Was am Papier schnell getippt ist, bedeutet in der Realität aber großen Aufwand. Zu großen - wie Norbert Dürnberger, Vorsitzender des Zentralausschusses, und Dienststellenausschuss-Chef Mario Raudner (Graz-Jakomini) betonen. Nun will die Regierung auch noch terroristische Gefährder im Maßnahmenvollzug unterbringen.