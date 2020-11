„Krone“ klärt auf: Strafen, Blumen und Autokauf

In meinem Ort gibt es zwei Blumengeschäfte. Eines hat geschlossen, eines offen. Woran liegt das?

Geschlossen ist der Blumenhandel, offen bleiben dürfen Gartenbaubetriebe. Im einzelnen Fall kommt es daher auf das Angebot des Blumengeschäftes an: Standorte, an denen selbst Pflanzen produziert werden, können weiterhin an private und Gewerbekunden verkaufen. Klassische Floristen müssen ihre Geschäfte schließen, dürfen aber weiterhin Waren an Kunden liefern.