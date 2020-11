Fast 50.000 (!) Fans bei Rugby-Spiel in Australien

In Australien haben fast 50.000 Menschen ein Rugby-Spiel in der Hafenstadt Brisbane besucht. Zum entscheidenden Spiel der Finalserie „State of Origin“ sahen am Mittwoch 49.155 Fans ins Suncorp Stadium den 20:14-Heimsieg von Queensland gegen New South Wales. Dass Stadion war somit fast ausverkauft, auf Bildern waren nur wenige Menschen mit Masken zu sehen.