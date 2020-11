109 Corona-Tote | Wunderwaffe Schnelltest?

109 Corona-Tote. So viele Corona-Opfer wie gestern wurden bisher in Österreich noch nie gezählt: 109 Tote! Selbst wenn die 24-Stunden-Statistiken manchmal Ausreißer nach oben haben, weil Zahlen aus den vorangegangenen Tagen nachgemeldet werden - die Notwendigkeit des Lockdowns wird damit deutlich untermauert. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie damit hierzulande schon mehr als 2000 Todesopfer zu beklagen. Und, so viel ist sicher: Da werden noch viele dazukommen, auch wenn die Infektionszahlen in dieser Woche bisher nicht mehr jene aus der Vorwoche übertreffen. Aber in den Intensivstationen wird es immer enger. Gestern mussten bereits 682 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden, um 150 mehr als eine Woche zuvor. Gleichzeitig mit der Zunahme der Patienten an den Intensivstationen fallen immer mehr Pflegkräfte auf diesen aus, weil sie selbst infiziert sind - in Kärnten und dem Burgenland ist bereits knapp jeder zehnte Intensivmediziner selbst erkrankt. Kein Wunder, wenn man immer öfter von total überlasteten Ärzten und Pflegern blankes Unverständnis für die Unvernunft vieler Menschen in Sachen Corona-Prävention zu hören bekommt.