Neue Salzburger Quartiere für infizierte Senioren

Um Heime und in Folge auch Spitäler zu entlasten, gehen jetzt eigene Quarantäne-Quartiere in Betrieb. Im vorübergehend leer stehenden Gebäude der Wehrle-Klinik im Salzburger Andräviertel wird für ein „Covid-Haus“ mit 22 Betten alles vorbereitet. Landesrat Heinrich Schellhorn nach Verzögerungen: „Wir können am Montag starten.“ Ein Aufruf an das Pflegepersonal mobilisierte noch fehlende Kräfte. Es ist kein Notfallspital, sondern richtet sich an Senioren, die wegen ihrer Grunderkrankung nicht abgesondert werden können. Darunter fallen vor allem Demenzerkrankte. Sie können so besser geschützt werden. Eine ähnliche Einrichtung baut das Tauernklinikum in Zell-Schüttdorf auf.