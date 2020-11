Betrunkenes Paar sorgte für Wirbel bei Taxifahrt

Ein 46-jähriger Betrunkener hat am vergangenen Wochenende in der Steiermark einen Taxilenker während der Fahrt geschlagen und danach die Polizisten bespuckt. Zudem dürfte der Mann seine ebenfalls alkoholisierte Ehefrau nach dem Rauswurf aus dem Taxi in den Straßengraben gestoßen haben.