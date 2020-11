TU Graz forscht an potenter Festkörperbatterie

In Festkörperbatterien wird der flüssige Elektrolyt durch einen Festkörperelektrolyt ersetzt. Dadurch können sehr große Mengen an Energie auf kleinem Raum gespeichert werden und somit eine hohe Energiedichte der Batterie erreicht werden. „Attraktiv an den Festkörperbatterien ist natürlich auch der Sicherheitsaspekt, weil keine brennbaren Flüssigkeiten austreten können“, schildert der Leiter des neuen Labors, Daniel Rettenwander. Gleichzeitig ergeben sich neue Herausforderungen wie der Grenzflächenwiderstand zwischen Elektrolyt und Elektrode. Das Grazer CD-Labor erforscht diese Grenzflächen, um daraus einen optimierten Batterieaufbau abzuleiten. Am Mittwoch wurde es gemeinsam mit dem Grazer Unternehmenspartner AVL List eröffnet.