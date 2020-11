NHL-Ass Michi Raffl will Heimatklub VSV verstärken

Der Villacher NHL-Star Michael Raffl ist mit seinem Klub Philadelphia Flyers in guten Gesprächen! Der 31-jährige Stürmer will für seinen Jugendklub VSV aufs Eis gehen und wartet nur noch aufs Okay aus Übersee. Denn die NHL-Saison wird voraussichtlich verkürzt, bis zum Start würde Raffl (der schon länger in Villach mittrainiert!) dann in Blau-Weiß spielen. Ein weiterer Grund: Seine Villacher Gattin Kerstin erwartet bald ihr zweites Baby, was den Ausschlag zu Gunsten der Villacher und gegen Salzburg (war auch schon ein Thema) gegeben haben soll.