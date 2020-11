Biden hält Trumps Verhalten für „Peinlichkeit“

Biden kritisierte die Bestrebungen von Trump zur Abschaffung der Gesundheitsreform am Dienstag als grausam. Trumps Republikanische Partei unternimmt gerade einen neuen Anlauf, „Obamacare“ vor dem Obersten Gericht zu kippen. In der Verhandlung am Dienstag zeichnete sich allerdings eine Mehrheit für den Erhalt des Gesetzes ab. Zwei konservative Richter schlossen sich der Einschätzung ihrer drei liberalen Kollegen an, dass „Obamacare“ in der aktuellen Form weiterbestehen könne. Ein Urteil wird jedoch erst im kommenden Jahr erwartet.