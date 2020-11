Auto landet in Neunkirchen mitten im Wohnzimmer

Mit einem gewaltigen Knall schlug in der Nacht zum Sonntag ein Pkw ins Haus von Josef S. in Neukirchen/V. in Oberösterreich ein. Er durchbrach die Außenmauer, durchstieß im Wohnzimmer eine Hebeschiebetür und schob den Küchenblock auf die gegenüberliegende Wand. Die vierköpfige Familie erlitt einen Schock.