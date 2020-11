Anfechtung durch „Fake-News-Superspreader“ Trump?

US-Konzerne betonen Engagement für Nachhaltigkeit

Hingegen betonte Laszlo Niklos, Geschäftsführer der Coca-Cola Company in Österreich, dass sich der US-Konzern durchaus für Nachhaltigkeit und Umweltschutz einsetze. Man würde das Pariser Abkommen begrüßen und generell alles, was die Nachhaltigkeit fördere. Die USA haben das Klimaabkommen unter Trump verlassen. Sollte Joe Biden US-Präsident werden, will er dem Abkommen wieder beitreten.