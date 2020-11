Zum 25. Todestag: Neue Doku über Prinzessin Diana

Faszination Lady Dianas lässt nicht nach

Die beiden Filmemacher sind sich bewusst, dass die Faszination Lady Dianas bis in die heutige Zeit nicht nachgelassen hat, und sie wollen ein Porträt der Prinzessin darstellen, das so ehrlich wie möglich ist und das auch die Komplexität von Diana Spencer als Mensch darstellt. Der Film wurde in Zusammenarbeit mit HBO und Sky produziert und wird seine Fernsehpremiere auf HBO in den USA und auf Sky Documentaries in Großbritannien haben.