Viruslast | Es wird teuer

Tausende Reaktionen auf krone.at und in den Leserbriefen erreichten uns am Wochenende. Wut, Verzweiflung, Unverständnis, Resignation, Schuldsuche, Einordnungsversuche - die Österreicher müssen in der Nacht von heute auf Dienstag abermals für mindestens vier Wochen in den vermaledeiten Lockdown. Doch was ist passiert? Eine Form einer Einordnung der Geschehnisse dazu gelingt heute Claus Pándi in seinem Kommentar. Denn, so richtig die Einschränkungen des Alltags sind, so falsch gelaufen ist die Krisenkommunikation der Regierung. Der nervöse Wechsel zwischen falschen Heilsbotschaften und dramatischen Warnungen hat statt Stabilität und Beruhigung nur Unsicherheit und Verwirrung gebracht. Außer Rand und Band geratene Halloween-Partys können als Reaktion auf diese politischen Fehler verstanden werden. Individuelle Vernunft lässt nach, wenn staatliche Autoritäten und Institutionen keine Orientierung mehr bieten. Und das ist der Punkt: Die Party-Exzesse könnten üble Folgen haben. Land und Leute gehen nun mit einer erhöhten Viruslast in den sogenannten Lockdown. Die Zahlen der Erkrankten und Hospitalisierten steigen in den nächsten Wochen weiter. Daraus werden einige den falschen Schluss ziehen, dass die Maßnahmen nichts nützen, und sich entsprechend verhalten. Danach dreht sich der Teufelskreis noch schneller - mit einem Ergebnis: Dann gibt es einen Lockdown, der diese Bezeichnung verdient. Es kann am Ende viele Monate dauern, bis wir aus der Situation herauskommen. Dass die Epidemie nicht völlig außer Kontrolle gerät und die Bevölkerung den Staat als politische Gemeinschaft versteht, liegt nun am Kanzler und seiner Koalition. Sie muss den richtigen Ton treffen. Nicht drohend, nicht belehrend.