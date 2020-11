Alko-Lenker crasht im Ambergtunnel

Als der 27-Jährige, der zwei weitere Beifahrer in seinem Auto hatte zu einem Überholvorgang ansetzte, merkte er plötzlich, dass sein PKW manövrierunfähig war. Die Lenkung reagierte nicht mehr, da der rechte vordere Reifen sich aufzulösen begann. Dadurch touchierte der PKW links das Schrammbord wodurch der 27-jährige die Kontrolle über den PKW verlor. In weiterer Folge schleuderte das Fahrzeug gegen das rechtsseitig befindliche Schrammbord, fiel über beide Fahrspuren zurück, prallte dann auf der linken Seite der Tunnelwand gegen ein Eck einer Tunnelnische und kam schließlich auf der linken Fahrspur am Schrammbord zum Stillstand. Glücklicherweise blieben alle drei Insassen unverletzt und es kam zu keinem weiteren Auffahrunfall durch nachkommende Fahrzeuge. Am PKW entstand Totalschaden.