Unsere Toten leben in vielen Herzen weiter

Felbermayr und Theurer

Horst Felbermayr senior formte aus einem Transportunternehmen einen international erfolgreichen Schwergutlogistik-Konzern. Die nun von seinem Sohn Horst Felbermayr junior geführte Felbermayr Holding mit Sitz in Wels betreibt heute 67 Standorte in 19 Ländern und beschäftigt 2700 Mitarbeiter. Der begeisterte Automobilrennfahrer, der sechsmal beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am Start war, starb 74-jährig am 13. März nach schwerer Krankheit.