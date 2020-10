Neuer Lockdown beginnt am Montag zu Mitternacht

Das Rätselraten darüber, wann der zweite Lockdown in Österreich in Kraft tritt, ist zu Ende: Am kommenden Montag zu Mitternacht (bzw. Dienstag um 0 Uhr) treten die neuen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. Dann ist das Verlassen des privaten Wohnbereichs von 20 bis 6 Uhr nur mehr unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.